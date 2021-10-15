В Москве полиция задержала "коммунальщиков", которые обманывали пенсионеров

Пятеро мошенников, приехавших в Москву из других регионов России и государств ближнего зарубежья, навязывали пожилым людям ненужные коммунальные услуги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они уже не первый месяц работали в составе организованной группы. Мошенники представлялись сотрудниками государственных и муниципальных организаций, проникали в квартиры пожилых людей под предлогом необходимости прочистки вентиляционных каналов.

Тем, кто пытался отказаться, угрожали привлечением к административной ответственности и отключением газоснабжения. Разумеется, работы проводились не бесплатно - свои услуги они оценивали от 7,5 до 12 тысяч рублей. Впрочем, никаких работ и не проводилось - после получения денег "коммунальщики" имитировали какую-то профилактику и исчезали. По данным полиции, таким образом они обманули не менее 50 человек.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали мошенников по местам их проживания. В ходе обысков были изъяты электронные носители информации с клиентскими базами, компьютерная техника, печати.

Четверых задержанных заключили под стражу, а с их сообщницы взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.