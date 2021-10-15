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15.10.2021 19:33
Рубрика: Происшествия

В Рязани женщину арестовали после ритуального убийства подростка

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани Советским районным судом вынесено решение о мере пресечения подельнице бывшего отчима погибшего подростка. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил ее под арест до 10 декабря, сообщила "РГ" помощник облпрокурора Юлия Ромашкина.

В Рязани суд арестовал отчима после ритуального убийства подростка

Подозреваемая в ритуальном убийстве и ее защита настаивали на мере пресечения в виде домашнего ареста. Свою позицию они аргументировали тем, что следствием не представлено доказательств ее вины. Также были представлены положительные характеристики подозреваемой. В суде была допрошена мать подозреваемой, которая заявила, что может обеспечить содержание дочери под домашним арестом.

"Выслушав мнение участников судебного разбирательства, проверив представленные в суд материалы, непосредственно изучив представленные доказательства, подтверждающие обоснованность подозрения о причастности женщины к совершению инкриминируемого ей деяния, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток со дня ее задержания, то есть по 10 декабря 2021 года включительно", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, бывший 52-летний отчим погибшего подростка и его 29-летняя подруга из Подмосковья были задержаны по подозрению в свершении ритуального убийства. 15-летний сын бывшей жены мужчины пропал вечером 8 октября, его тело нашли 13 октября вечером в 30 километрах от места жительства. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера.

Ранее решением суда он взят под стражу по ходатайству следствия. Оба подозреваются в совершении убийства.

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