В столице на 14% снизилось количество "пьяных" аварий

За девять месяцев этого года в Москве количество аварий, в которых погибли или пострадали люди по вине нетрезвых водителей, снизилось на 14 процентов, сообщает пресс-служба столичной Госавтоиснпекции.

Такого результата удалось достичь благодаря профилактической работе. Всего в этом году было организовано и проведено 158 инициативных профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель".

С января по сентябрь выявлено и пресечено 9129 фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения и 8952 факта отказа водителей от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. В отношении 1166 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса за повторное управление в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление в состоянии опьянения водителям грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом 30 тысяч рублей. За повторное управление автомобилем в таком состоянии грозит уже уголовная ответственность, которая предусматривает в качестве максимальной меры лишение свободы на срок до двух лет.