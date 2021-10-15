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15.10.2021 09:18
Рубрика: Общество

На Сахалине установили найденный среди мусора памятник Гагарину

Текст: Дина Непомнящая

В сахалинском городе Невельске прошло торжественное открытие обновленного памятника Юрию Гагарину. Барельеф первому космонавту установили рядом с историко-краеведческим музеем.

На Сахалине возбудили дело из-за выброшенного памятника Гагарину

Напомним, что летом местные жители нашли памятник среди мусора. Губернатор области Валерий Лимаренко, узнав о случившемся, потребовал в кратчайшие сроки отреставрировать барельеф и разместить в центре города. В сентябре скульптуре вернули первоначальный облик.

Как сообщили в официальном аккаунте в Instagram администрации Невельска, теперь в городе планируют создать экспозицию под открытым небом. Барельеф Юрия Гагарина станет первым ее экспонатом.

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