Подростка из Читы задержали по подозрению в убийстве школьницы

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело об убийстве 14-летней девочки. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли вечером в четверг в поселке КСК в Чите. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Подозреваемого оперативникам удалось задержать почти сразу. Им оказался 15-летний подросток, проживавший в том же микрорайоне. Во время допроса он сознался в преступлении. Его показания сотрудники следкома будут проверять на месте преступления.

"Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в ведомстве.