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15.10.2021 09:20

"Ростелеком" организовал онлайн-экскурсию для школьников Дальнего Востока

"Ростелеком" провел онлайн-экскурсию для школьников Дальнего Востока по выставке "Поленовы. Династия. Море". Мероприятие прошло при поддержке Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

В экскурсии приняли участие около 150 ребят из Приморья, Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев и Республики Саха (Якутия). Они не только виртуально посетили экспозицию вместе с праправнуком известного русского художника, куратором выставки Василием Поленовым, но и поговорили с ним о творчестве, семье и традициях. Дети задавали вопросы о призвании, творчестве великого художника, любимых картинах его потомков, судьбе усадьбы Поленово, сохранении традиций, проекте #поленовострим и многие другие. За самые интересные вопросы участники получили призы от "Ростелекома".

- Когда говорят о фамилии Поленовых, то часто вспоминается именно художник Василий Дмитриевич Поленов. Это, действительно, самый яркий представитель нашего рода. Однако, в роде Поленовых было много значимых людей, которые посвятили свою жизнь служению России и в разных сферах деятельности достигли много. Для нас понятие "семья и династия" имеет очень важный смысл. Династия - это связь между поколениями людей. И для нас эта связь - общий труд сбережения памяти, который на протяжении поколений превратился в традицию. И одной из таких традиций, а именно морской традиции Поленовых, посвящена выставка "Поленовы. Династия. Море", - рассказал Василий Поленов, праправнук художника и куратор выставки.

"С каждым годом благодаря современным технологиям растут возможности людей: мы можем не выходя из дома посетить новые места, получить образование онлайн в известных университетах или увидеть близких людей, которые находятся далеко от нас. Совместный онлайн-проект с музеем В.Д. Поленова - это еще один пример того, как цифра помогает изменить нашу жизнь. Ребята смогли не только посмотреть уникальную экспозицию, но и лично пообщаться с праправнуком великого русского художника на тему семьи и связи поколений. Для "Ростелекома" тема выставки значима еще и потому, что сегодня технологии помогают каждому из нас поддерживать связь с близкими и сохранять историю уже в цифровом формате", - отметила директор по коммуникациям макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Любовь Алексеева.

"Ростелеком" проводит уже не первый совместный проект с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником Василия Дмитриевича Поленова. Ранее "Ростелеком" стал партнером онлайн-проекта музея-заповедника В.Д. Поленова в Тульской области, поддержав проект #поленовострим.

Справка

Проект #поленовострим - это виртуальное путешествие в одно из самых красивых мест мира вместе с последователями Василия Поленова, которые рассказывают интересные истории и занимательные факты о художнике и его усадьбе.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"

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