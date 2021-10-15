Замдиректора забайкальского нацпарка обвинили в присвоении имущества

Обвинение по уголовному делу о присвоении вверенного имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ) представили заместителю директора ФГБУ "Национальный парк "Алханай".

По версии следствия, 51-летняя обвиняемая сговорилась с директором учреждения, и они, составляя фиктивные договора, похищали часть бюджетных средств. Так в 2019 году, на ремонт автомобиля они якобы потратили 100 тысяч рублей. Деньги за не оказанную на самом деле услугу осели в карманах руководства нацпарка.

"Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД", - сообщили в пресс-службе СУ СК Забайкалья.

Обвиняемую отправили под домашний арест. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося и общая сумма причиненного учреждению ущерба.