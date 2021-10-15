Жительница Хабаровского края перевела лжеброкерам более 4 млн рублей

Жительница села Кенада в Хабаровском крае стала жертвой интернет-мошенников. Она написала заявление в полицию.

49-летняя женщина рассказала, что увидела в соцсети рекламу, где сообщалось о возможности хорошо заработать, приобретя акции крупной нефтегазовой компании. Она зарегистрировалась на сайте "фондовой биржи", и с ней по телефону связались якобы сотрудники брокерской платформы.

Мошенники убедили потерпевшую пополнить свой лицевой счет для участия в торгах. Затем в течение месяца они уговаривали ее переводить деньги на указанные ими счета в качестве взносов для большего заработка, что женщина и делала.

"Когда потерпевшая в очередной раз вошла в приложение фондовой биржи и увидела отрицательный баланс своего лицевого счета, она поняла, что ее обманули. Таким образом, потерпевшая лишилась свыше четырех миллионов рублей", - сообщает пресс-служба УМВД по краю.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, преступников ищут.