Рабочий авиазавода в Ульяновске погиб при обрушении крыши склада

На авиационном заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Государственная инспекция труда в Ульяновской области.

Работник предприятия шел по крыше склада, не приспособленной к передвижению людей по ее поверхности. Из-за этого обрушилось перекрытие, и мужчина упал с шестиметровой высоты.

Травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавший скончался на месте происшествия.

Несчастный случай расследует специально созданная комиссия, которую возглавляет представитель трудовой инспекции. Она выясняет обстоятельства случившегося, определяет причины и ответственных.