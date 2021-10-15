Анатолия Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству авторитета

Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело против предпринимателя и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова. Его подозревают в подстрекательстве к убийству организованной группой. Об этом сообщил сегодня региональный главк СК РФ.

Напомним, 7 сентября суд в Красноярске огласил вердикт по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении Быкова, - об организации двойного убийства. Бизнесмена приговорили к 13 годам лишения свободы. Ранее коллегия присяжных заседателей признала Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Быкову предъявлены обвинения и в ряде других преступлений, в том числе в уклонении от уплаты налогов (60 миллионов рублей).

В материалах очередного дела говорится о том, что в 1998 году по указанию Быкова, который намеревался, как полагают сыщики, повысить собственный авторитет в криминальной среде региона, члены одной из ОПГ расстреляли 48-летнего жителя Красноярска.

Расследование продолжается.