Глава Кемерова провел строительный штаб на Октябрьском проспекте

Стартовало строительство первых жилых домов. Сейчас идет устройство свайного поля ЖК "Панорама". Это два 20-этажных корпуса на 402 квартиры. Ввод намечен на конец 2023 года.

Ближе к Октябрьскому проспекту возводится административное здание инспекции Федеральной налоговой службы. Здесь выполнены все подключения к инженерным коммуникациям, поданы тепло и электроэнергия. Подрядчик приступил к внутренней отделке.

Задача городских служб - благоустройство всей осваиваемой территории в комплексе: въезды, парковки, пешеходные подходы, озеленение.

- Все это будет выполняться поэтапно с учетом строительной готовности объектов и финансовых ресурсов, - отметил Илья Середюк.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa