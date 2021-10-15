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15.10.2021 03:00

Глава Кемерова провел строительный штаб на Октябрьском проспекте

В своем Instagram глава города Илья Середюк рассказал, что на проспекте Октябрьский началось освоение перспективной территории - работы идут сразу на нескольких площадках. Рельеф в этом месте сложный. Застройщик ищет и реализует технические решения, выполняет устройство сетей.
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

Стартовало строительство первых жилых домов. Сейчас идет устройство свайного поля ЖК "Панорама". Это два 20-этажных корпуса на 402 квартиры. Ввод намечен на конец 2023 года.

Ближе к Октябрьскому проспекту возводится административное здание инспекции Федеральной налоговой службы. Здесь выполнены все подключения к инженерным коммуникациям, поданы тепло и электроэнергия. Подрядчик приступил к внутренней отделке.

Задача городских служб - благоустройство всей осваиваемой территории в комплексе: въезды, парковки, пешеходные подходы, озеленение.

- Все это будет выполняться поэтапно с учетом строительной готовности объектов и финансовых ресурсов, - отметил Илья Середюк.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa

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