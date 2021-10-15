В Новосибирской области стартовала первая цифровая Всероссийская перепись

В Новосибирской области, как и во всей стране, с 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения (ВПН). Впервые принять в ней участие можно самостоятельно, заполнив электронную форму на портале Госуслуг.

Подготовку и проведение переписи координирует специальная комиссия при правительстве области.

Начальник управления анализа и сводного планирования социально-экономического развития минэкономразвития региона Светлана Мангалова рассказала, что жителям региона необходимо будет ответить на 33 вопроса в переписной анкете. Это поможет определить не только численность проживающих в Новосибирской области, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

- На основе полученных данных в ближайшие десять лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе в частности, - уточнил руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Новосибирской области Михаил Ференец.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что для проведения масштабной переписи в регионе полностью сформирован кадровый состав переписчиков общей численностью свыше семи тысяч человек. К непосредственному обходу граждан они приступят с 18 октября после прохождения обучения.

Жители области должны знать, что у переписчиков будет фирменная экипировка: у них должен быть светоотражающий жилет, фирменный шарф с логотипом Всероссийской переписи населения, при себе - переписная сумка, планшет, а также удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные - в четвертом квартале 2022 года.

Кстати

С 15 октября заполнить переписные анкеты можно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках в районах области. На портале Госуслуг перепись завершится раньше - 8 ноября. Это необходимо для того, чтобы тех, у кого не получилось самостоятельно заполнить форму, успели обойти переписчики. Основной этап Всероссийской переписи продлится до 14 ноября.

Подробная информация о ВПН представлена на сайте: https://www.strana2020.ru