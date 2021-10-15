Эксперты форума "Северный Кавказ-2030" обсудили перспективы развития АПК

В Кабардино-Балкарии состоялся межрегиональный экспертный форум "Северный Кавказ - 2030: агропромышленный комплекс", собравший на своей площадке представителей экспертного сообщества округа. Он прошел под эгидой Консорциума вузов Северного Кавказа.

Форум стал четвертым по счету тематическим форумом "Северный Кавказ - 2030" и прошел на площадке Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова. Участие в нем приняли представители экспертного сообщества, вузов, образовательных и научных организаций округа, федеральных и региональных органов исполнительной власти, коммерческих и некоммерческих организаций. На торжественном открытии мероприятия гостей приветствовал первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Сергей Говоров, который подчеркнул, что Правительство РФ уделяет приоритетное внимание поддержке агропромышленного комплекса и направляет серьезные ресурсы на модернизацию и повышение рентабельности сельскохозяйственного производства.

- Сельское хозяйство сегодня - это современная и конкурентоспособная отрасль с устойчивыми темпами развития. Весомая роль в поступательном развитии отрасли принадлежит кадровому обеспечению и внедрению новых технологий в агропромышленный комплекс, - сказал Сергей Говоров. - Уверен, что форум станет эффективной площадкой для плодотворного общения и появления новых деловых контактов.

Ректор Северо-Кавказского федерального университета, председатель Совета Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспалов напомнил собравшимся, что в марте 2021 года было подписано соглашение о создании Консорциума вузов Северного Кавказа, в состав которого вошли 17 вузов, представляющих все субъекты Северо-Кавказского федерального округа.

- Обсуждаемая сегодня тема крайне актуальна для нашего макрорегиона. В структуре экономики Северного Кавказа АПК занимает лидирующие позиции. Более того, 1/3 бизнеса СКФО представлена именно в агропромышленном комплексе и половина населения проживает в сельской местности.

Всех участников также поприветствовали ректоры вузов - участников Консорциума, отметив, что Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В. М. Кокова был выбран местом проведения форума не случайно, ведь учебное заведение является главной кузницей высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства региона.

Спикерами пленарной сессии выступили ведущие эксперты в сфере агропромышленного комплекса. В их числе министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Хасан Сижажев, депутат Государственной Думы РФ, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Наталья Оботурова, генеральный директор ООО "Зольский картофель" Руслан Бжеников, профессор кафедры государственного и муниципального управления КБГАУ Хадис Рахаев и другие.

В ходе пленарного заседания участники обсудили состояние и перспективы развития АПК в округе, новые технологии и тенденции развития отрасли. Были показаны успешные кейсы предпринимателей региона. Далее на стратегической сессии участники обсудили вопросы кадрового обеспечения и внедрения новых технологий в агропромышленный комплекс и потребительские предпочтения жителей Северного Кавказа.

Напомним, миссией Консорциума вузов Северного Кавказа является формирование человеческого капитала на территории Северо-Кавказского федерального округа, а также экспертно-аналитической поддержки деятельности органов государственной власти, создание конкурентоспособной вузовской среды и содействие субъектам округа в разработке механизмов закрепления выпускников в своих регионах. До конца текущего года Консорциумом запланировано проведение еще нескольких мероприятий подобного формата, которые будут посвящены вопросам туристско-рекреационного комплекса, молодежной политики и развития цифровизации.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом