Город Дно вновь стал самым матерящимся городом России

Псковский город Дно с большим отрывом возглавил рейтинг самых матерящихся городов России. К такому выводу пришли аналитики digital-агентство "Интериум", проанализировав посты пользователей соцсетей в первую неделю октября.

Город Дно получил индекс 1194. К слову, год назад этот населенный пункт также возглавлял рейтинг с показателем 1786. Видимо, в этом году горожане провели работу над ошибками и материться стали значительно меньше.

На второе место неожиданно вырвалась Анапа, в прошлом году в рейтинге в лидерах ее вообще не было, стабильное третье место, как и в 2020-м, заняла Москва. Четвертое место сохранил за собой Калининград, на пятом оказался Краснодар, который, к слову, в прошлом году был на втором месте. Петербург переместился с пятой строчки рейтинга, на шестую.

Также в десятку лидеров попали Ростов-на-Дону, Коломна, Екатеринбург и Сергиев Посад.

Авторы исследования также выяснили, какие слова чаще всего употребляют пользователи социальных сетей. "Российская газета" не может обнародовать эту часть исследования по этическим соображениям, но отметим, что аналитики сервиса установили, что даже мат пользователи соцсетей использовали с выдумкой, составляя из нескольких табуированных слов множество весьма неожиданных производных.

Вообще-то материться в социальных сетях с февраля этого года запрещено. Но исследование показало, что количество непечатных выражений в этом пространстве за год сократилось всего на 8,6 процента.