Участники Евразийского женского форума приняли итоговый документ

Государства, международные организации, национальные общественные организации должны предпринять активные действия для защиты интересов женщин в сфере сохранения мира, развития образования, предпринимательства, здорового образа жизни, защиты окружающей среды. Об этом говорится в итоговом документе III Евразийского женского форума, который был принят на заключительном пленарном заседании.

Как рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, документ готовился с учетом участников форума и экспертов, которые работали на его площадках. "Нам удалось определить основные векторы нашей дальнейшей деятельности, сформулировать конкретные рекомендации в адрес лидеров государств, международных организаций и гражданского общества", - отметил он.

Рекомендации разделены на пять тематических разделов.

Так, в сфере международного сотрудничества участники ЕЖФ призывают:

- обмениваться опытом и наилучшими практиками по устранению любых форм насилия в отношении женщин и детей;

- оказывать помощь странам, переживающим вооруженные конфликты и стихийные бедствия;

- содействовать равноправному и полноценному участию женщин во всех этапах процессов урегулирования вооруженных конфликтов;

- расширять обмен информацией о борьбе с вызовами новой реальности, включая пандемию СOVID-19 и т.д.

В сфере социальных преобразований:

- бороться с неравенством мужчин и женщин в сфере оплаты труда;

- создавать условия для расширения участия женщин в социальном и семейном предпринимательстве;

- развивать гибкие формы занятости для женщин с детьми и прочее.

Ряд рекомендаций форума касается популяризации здорового образа жизни, цифровизации, охраны окружающей среды и формирования философии здорового потребления.

"Перечислять рекомендации можно долго, но главное - наш итоговый документ представляет собой не просто декларацию о намерениях, а по-настоящему четкую программу действий на будущее", - отметил Косачев.

По его словам, документ будет направлен в ООН, главам государств мира, а также руководителям крупнейших международных организаций. "Можно сказать, рассылка планируется не менее глобальной, чем получился сам форум. И мы рассчитываем, что наши адресаты возьмут этот документ на вооружение, - добавил парламентарий. - Ну а мы будем внимательно следить за тем, как ведется эта работа".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председательствующая на форуме, указала на один недостаток резолюции ЕЖФ: "К сожалению, мы не смогли в этом итоговом документе отразить ту особую атмосферу, которая была у нас на форуме. Мне кажется это не менее важно, чем деловая часть".

Она поблагодарила новых и давних подруг за встречи и общение и пригласила их принять участие в IV Евразийском женском форуме через три года.