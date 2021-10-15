Астраханского губернатора и его семью лишили ряда привилегий

Губернатор Астраханской области и члены его семьи лишены части социальных гарантий. Речь идет о ряде привилегий и доплаты к государственной пенсии в случае досрочного сложения полномочий главой региона.

За соответствующие изменения в областном законодательстве проголосовали депутаты на очередном заседании регионального парламента.

"Глава региона, сложивший свои полномочия добровольно без достижения пенсионного возраста или прекративший свои полномочия по иным обстоятельствам, а также члены его семьи лишаются права на ряд привилегий и доплаты к государственной пенсии", - говорится в сообщении думы Астраханской области.

Помимо этого члены семьи губернатора Астраханской области после его смерти лишаются права на выплаты к страховой пенсии по старости, а также на медицинское обеспечение и возмещение стоимости жилищных и коммунальных услуг.