Глава Адыгеи поздравил отмеченных госнаградами работников образования

Сегодня в Доме правительства республики состоялось чествование педагогов и работников образования, добившихся высоких результатов в работе. Открывая мероприятие, глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил всех учителей и ветеранов педагогического труда с прошедшим профессиональным праздником - Днем учителя.

"У всех были любимые учителя, которые вдохновляли, помогали развивать таланты, давали знания, позволившие в дальнейшем найти свое дело в жизни. Наши достижения и успехи - это во многом заслуга учителей, поэтому профессия педагога всегда остается одной из самых значимых и благородных", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил работу в стране и республике, которая делается для развития современного образования, повышения статуса учителей и воспитателей детсадов. На эти цели работают федеральные и региональные госпрограммы, нацпроект "Образование".

Отмечено, что за последние годы в республике построено 4 школы на 3440 мест, 9 детсадов и три пристройки к действующим детсадам. До конца 2024 года свои двери откроют еще 5 новых школ. В настоящее время ведется строительство еще 6 детсадов в различных муниципальных образованиях.

"По поручению главы государства, правительство страны совместно с регионами подготовило пятилетнюю программу капитального ремонта действующих школ с акцентом на сельские школы. Адыгея активно участвует в программе. Рассчитываем до 2026 года отремонтировать максимальное количество школ республики", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Кроме того, отмечено, что в прошлом году на базе сельских школ в семи муниципалитетах создано 15 "Точек роста". В сентябре этого года открылись еще 24 таких центра. Всего до конца 2024 года их будет 100.

Ведется работа по улучшению материально-технической базы школ для занятий физкультурой и спортом, формируется цифровая образовательная среда. В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" создано 4485 новых мест допобразования. В республике действуют уже несколько инновационных площадок: детский технопарк "Кванториум", мобильный "Кванториум", Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", Региональный модельный центр.

"Мы можем гордиться работой с одаренными детьми: сейчас Адыгея - в числе регионов с наиболее успешным опытом работы поддержки и сопровождения юных талантов. В этом году республика поднялась на 19 пунктов в рейтинге оценки эффективности работы по развитию талантов школьников. Мы на 25 месте среди всех регионов страны. А среди субъектов ЮФО и СКФО Адыгея - первая по этому показателю", - сказал Мурат Кумпилов.

Особое внимание руководитель региона обратил на устранение дефицита педагогических кадров в районах. В этом году в школах Адыгеи трудоустроено 116 молодых учителей, в детсадах - 30 воспитателей. По программе "Земский учитель" в сельские школы республики пришли 27 педагогов. Ведется профориентационная работа со старшеклассниками для привлечения лучших из них к обучению педагогике.

В ходе мероприятия глава республики вручил удостоверения о присвоении звания "Заслуженный работник образования РА" Виктории Гайко - начальнику отдела комитета по образованию МО "Город Майкоп", Нуриет Тхайшаовой - учителю СОШ № 9 аула Уляп Красногвардейского района, Мариэтте Тхакушиновой - учителю Адыгейской республиканской гимназии, Риме Юсуповой - учителю СОШ № 9 хутора Тихонов Шовгеновского района, Артему Журавель - директору Государственной аттестационной службы системы образования, Асят Берзеговой - начальнику управления образования МО "Кошехабльский район".

В рамках награждения также чествовали победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году. Федеральной премии в размере 200 тысяч рублей удостоены Анета Литвинова - учитель лицея № 8 Майкопа, Фатима Кадырова - учитель лицея № 19 Майкопа, а также Фатимет Тхайцухова - учитель СОШ № 11 Майкопа.

Лауреатами конкурса стали Екатерина Нагибина и Оксана Качанова - учителя СОШ №7 Гиагинского района, Елена Юндина - учитель лицея № 34 Майкопа, Игорь Русских - учитель образовательного центра № 2 Майкопского района, Юлия Базаева - учитель образовательного центра №1 Майкопского района, Виктория Шабалкина - учитель СОШ № 2 Майкопа. Лауреаты конкурса отмечены денежной федеральной премией в размере 50 тысяч рублей.

Поздравляя участников церемонии, глава республики отметил, что навыки и знания отмеченных госнаградами и премиями в обучении детей, подготовке учителей и в создании условий для развития всей системы образования республики очень востребованы.

"Каждый из вас вносит большой, значимый вклад в развитие сферы образования Адыгеи. Спасибо за большой труд. Мы очень рассчитываем на вас, республике нужны такие специалисты. Не останавливайтесь на достигнутом", - сказал Мурат Кумпилов.

В церемонии награждения также приняли участие председатель ГСХ РА Владимир Нарожный, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, руководители и представители районных управлений образования. Они также поздравили участников мероприятия с прошедшим Днем учителя и пожелали новых успехов в работе.

В завершение мероприятия глава республики выслушал предложения учителей, касающиеся различных направлений в сфере образования, и дал ряд поручений профильному министру.