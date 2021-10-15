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Рубрика: Происшествия

На Кубани осудили директоров и сотрудников вуза за торговлю дипломами

Текст: Анна Юркова

В Краснодарском крае вынесли приговор в отношении действующего и бывшего директора филиала Адыгейского государственного университета, который находится в кубанском городе Белореченске. Они признаны виновными в 18 эпизодах получения взяток в крупном размере организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Вместе с руководителями также осуждены еще четверо специалистов по учебной работе. Из приговора суда известно, что в 2013 году директор филиала создал "организованную преступную группу, в которую вовлек свою дочь - доцента кафедры (с марта 2014 года она формально назначена на должность руководителя), а также четверых специалистов по учебной работе, выступавших техническими секретарями приемной комиссии".

Участники действовали по разработанной схеме: технические секретари предлагали абитуриентам за деньги зачисление в вуз без вступительных экзаменов. "Мертвые души" заносили задним числом в списки учащихся, а затем им оформляли документы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками по дисциплинам.

"В период с августа 2013 года по март 2019-го группа получила 18 взяток на общую сумму более пяти миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Белореченский районный суд назначил подсудимым от 7 лет и 2 месяцев до 8,5 года колонии со штрафами на общую сумму 53 миллиона рублей с запретом заниматься образовательной деятельностью от 4 до 7 лет. Приговор не вступил в законную силу".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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