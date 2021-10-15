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15.10.2021 05:44

Учения на коммунальных объектах Ямала прошли успешно

Сразу в нескольких ямальских городах были проведены тренировки служб быстрого реагирования. Традиционно площадкой для учений по гражданской обороне выступают объекты коммунальной энергетики, в том числе котельные, водоочистные и канализационные сооружения, находящиеся на обслуживании АО "Ямалкоммунэнерго".
Фото: Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе Фото: Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе
Фото: Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе

По легенде тренировки у ресурсоснабжающей компании в Надыме произошёл разлив хлора в хлораторной на канализационных очистных сооружениях. С пуском сирены работники незамедлительно надели фильтрующие противогазы и эвакуировались из зоны поражения. Порядка 5-6 минут потребовалось Надымской службе пожаротушения на сборы и прибытие на "место выброса хлора", еще в течение 20 минут 3 отделения службы осаждали облако хлора. Параллельно работники медблока Надымского филиала АО "Ямалкоммунэнерго" проводили учения по оказанию помощи пострадавшим. Были задействованы порядка 30 человек, несколько единиц пожарной спецтехники и штабных автомобилей спасателей и энергетиков.

В тот же день в еще одном ямальском поселении - городе Тарко-Сале - на котельной №3 произошёл "взрыв". Данная котельная оснащена автоматикой, здесь на постоянной основе присутствует один оператор. Именно он и сообщил о чрезвычайной ситуации диспетчерской службе "Ямалкоммунэнерго" и службам быстрого реагирования. В устранении последствий учебного взрыва участвовало 52 человека и 25 единиц техники: спасатели, пожарные, полицейские и врачи. Основная роль в этих учениях отводилась противопожарной службе, которая в сжатые сроки должна была найти и устранить очаг возгорания. Напомним, что котельные относятся к опасным производственным объектам.

Перед поставщиком тепла и воды в Муравленко в день тренировок стояла иная виртуальная задача. Бригады АО "Ямалкоммунэнерго" были призваны поддерживать тепло в обесточенных на двое суток домах. По легенде, на ПС "Константиновская" при проведении пусконаладочных работ произошло короткое замыкание. Без электроснабжения остались 12 социально-значимых объектов и 125 жилых домов. Время восстановительных работ более 2 суток.

Филиалом АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло" в оперативном режиме была проработана схема переключений на центральных тепловых пунктах и котельных, перекрытия центральной запорной арматуры канализационных очистных сооружениях для предотвращения затопления помещений, а также по доставке резервных источников питания и запуска от них насосов.

"Именно такие тренировки помогают не только быть готовыми к ЧП, минимизировать потери, увидеть, где необходимо потренироваться самостоятельно, но и избежать возникновения чрезвычайных происшествий", - резюмирует заместитель начальника штаба по оперативным донесениям филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло" Виктор Проскуркин.

По итогам учений в г. Муравленко коллектив АО "Ямалкоммунэнерго" вошел в тройку лидеров по уровню реагирования.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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