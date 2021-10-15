Сбились настройки: беспилотники Waymo напугали жителей Сан-Франциско

Роботизированные машины Waymo, курсирующие по Сан-Франциско в качестве такси, доставили немало беспокойства жителям района Ричмонд. По их словам, беспилотные авто буквально одна за другой заезжают на узкую тупиковую улицу, разворачиваются в несколько приемов и уезжают.

Как рассказала местному телеканалу KPIX Дженнифер Кинг, дом которой находится в конце улицы, автомобили появляются здесь каждые пять минут, повторяя примерно одни и те же маневры.

- Через нашу улицу некуда ехать, но почему-то десятки машин Waymo упорно едут сюда. Их поток не прекращается иногда даже ночью, хотя бывают непродолжительные паузы, - рассказала женщина.

Она добавила, что несколько раз возникали даже очереди - бесплотники останавливались и ждали, пока их впереди едущий "коллега" развернется, а затем выполняли те же действия.

По словам жителей, они пытались выяснить причину столь странного поведения автомобилей у сотрудников компании, которые находятся в салоне для контроля. Но те не могут ничего объяснить, говоря лишь, что машина так запрограммирована. Продолжается ситуация уже несколько недель.

Представитель службы беспилотного такси тоже не смог объяснить происходящее в ответ на запрос телеканала. Он лишь отметил, что машины постоянно приспосабливаются к нюансам правил дорожного движения, заезжают на улицу и разворачиваются в соответствии с установленными указателями.