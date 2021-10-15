Шеремет назвал безумием слова Авакова о возвращении Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "сплошным безумием" слова экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о необходимости иметь сценарий возвращения Крыма и Донбасса вооруженным путем.

По его словам, Киеву не стоит пытаться захватить Крым, тем более военным путем, иначе все закончится плачевно и фатально для Украины. "Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь", - цитирует РИА Новости Шеремета.

Он также призвал украинские власти прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность спокойно жить. Шеремет отметил, что украинские политики пропитаны злобой и агрессией, "но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников", подчеркнул депутат.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Киевом. Он пояснил, что во главе Украины сейчас невежественные и необязательные люди, которые постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Он напомнил, что в политике возможны компромиссы и небольшие отступления от сформированной линии. Киев же меняет подход на диаметрально противоположный, поэтому таким "партнерам" нельзя доверять.