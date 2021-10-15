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В Северной Корее раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара"

Новости
    15.10.2021, 14:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На этой неделе, 13 октября, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным за всю историю Netflix.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Это достижение не смогли оставить без внимания в Северной Корее.

Как пишет Reuters, северокорейское издание Arirang Meari обрушилось с резкой критикой на проект от своих южных соседей.

В материале указывается, что шоу стало популярным за счет правдивой демонстрации "южнокорейской капиталистической культуры в ее худшем виде", также показан "ужасный мир, в котором важны только деньги, а общество поощряет коррупцию".

Премьера "Игры в кальмара" состоялась 17 сентября, сериал рассказывает о группе людей, которые согласились ради денег участвовать в смертельных играх.

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