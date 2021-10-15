В Северной Корее раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара"

На этой неделе, 13 октября, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным за всю историю Netflix.

Это достижение не смогли оставить без внимания в Северной Корее.

Как пишет Reuters, северокорейское издание Arirang Meari обрушилось с резкой критикой на проект от своих южных соседей.

В материале указывается, что шоу стало популярным за счет правдивой демонстрации "южнокорейской капиталистической культуры в ее худшем виде", также показан "ужасный мир, в котором важны только деньги, а общество поощряет коррупцию".

Премьера "Игры в кальмара" состоялась 17 сентября, сериал рассказывает о группе людей, которые согласились ради денег участвовать в смертельных играх.