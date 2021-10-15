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15.10.2021,  
11:23
Текст:  Светлана Цыганкова

ВКС России получат 70 Су-57 до 2027 года

Фото: Alex Beltyukov/wikimedia.org Фото: Alex Beltyukov/wikimedia.org
Фото: Alex Beltyukov/wikimedia.org

Российская армия получит до 2027 года более 70 многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Несколько из них поступят уже в нынешнем году.

Фото: Сергей Куксин
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Об этом заявили в Ростехе, пишет ТАСС. В Госкорпорации откликнулись на статью в издании National Interest, в которой засомневались в возможности поставить на вооружение Су-57 до 2027 года. В Ростехе добавили, что новейшие истребители не дают покоя НАТО. Су-57 и Checkmate регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, которые не имеют ничего общего с реальностью.

На самом деле, Су-57 производят и их уже получают в воинских подразделениях. Первый же самолет поступил в ВКС России в прошлом году. В 2024-м армия получит 22 истребителя, к 2028 году их число доведут до 76.

Су -57 - многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, надводных и наземных объектов. Имеет крейсерскую сверхзвуковую скорость, на нем стоит новейший комплекс бортового оборудования.

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