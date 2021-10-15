Указ губернатора Владимирской области от 15 октября 2021 года № 169 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, заменив в абзаце 86 пункта 37 слова "с 15.10.2021" словами "с 29.10.2021".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







