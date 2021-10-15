Указ губернатора Владимирской области от 15 октября 2021 года № 169 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Новости

МИД: Целью терактов в Афганистане является эскалация внутреннего конфликта 19:34
Хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил о готовности играть за сборную России 19:27
Новак: Россия сможет занять не менее 20% мирового рынка водорода 19:06
Представлена видеоплатформа VK Видео 18:20
ЛНР прекращает контакты с Киевом до возвращения задержанного офицера 18:13
Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с июля 2020 года 18:08
Врач рассказал, как недостаток витаминов влияет на зрение 18:06
Депутат британского парламента скончался после нападения в церкви 17:59
Сенатор: Поправки о гражданстве РФ для детей от смешанных браков может внести кабмин 17:31
Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве 17:22
"Яндекс.Новости" начали маркировать материалы СМИ-иноагентов 17:18
Страны ОДКБ начали переброску своих контингентов на учения в Таджикистан 17:03
Мишустин направил 349,6 млн рублей на льготные авиабилеты с Дальнего Востока 16:52
Кузнецова поддержала выдачу гражданства РФ детям от смешанных браков 16:50
Большинство привитых от COVID-19 россиян получили QR-коды на госуслугах 16:45
Полиция Британии задержала мужчину после нападения на депутата 16:37
Дольщики домов у аэропорта "Внуково" смогут въехать в квартиры 16:36
Певица МакSим после болезни отправилась по святым местам Крыма 16:31
Роспотребнадзор вдвое сократил срок теста на COVID-19 16:26
Россия выступает против американских военных баз в Центральной Азии 16:23
ВОЗ назвала одну из главных причин тяжелой формы COVID-19 16:17
"Провинциальные танцы" снова приедут в Москву 16:12
Матвиенко: III Евразийский женский форум собрал участников из 111 стран 16:02
Главой Совета федеральной территории Сириус стала Елена Шмелева 16:00
Гастрономический гид Michelin впервые в России вручил свои звезды 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 октября 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 15 октября 2021 года № 169 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 15 октября 2021 г.
Опубликован 15 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, заменив в абзаце 86 пункта 37 слова "с 15.10.2021" словами "с 29.10.2021".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией