Указ губернатора Владимирской области от 15 октября 2021 года № 169 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, заменив в абзаце 86 пункта 37 слова "с 15.10.2021" словами "с 29.10.2021".
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев
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