Актер Майкл Кейн уходит из кино в возрасте 88 лет

Прославленный британец Морис Джозеф Майклуайт, ставший известным в кинематографе как Майкл Кейн, сообщил в одной из радиопередач BBC о том, что уходит из кино. Таким образом, последней картиной с его участием стал "Бестселлер" (Best Sellars), который добрался до проката лишь в августе-сентябре 2021 года из-за пандемии.

Среди причин, побудивших Кейна принять окончательное решение, актер выделил несколько: пандемия и, как следствие, невозможность полноценно работать в течение последних двух лет, ограничение мобильности вследствие проблем с позвоночником, а также новое увлечение - написание книг.

Кейна воодушевил успех двух публикаций, и теперь он без обиняков говорит о писательстве как об основном виде своей деятельности. Помимо прочего, творческий график писателя гораздо более щадящий, чем у актера - не нужно вставать в полседьмого и отправляться на съемки, писать можно вообще не вставая с постели.

Он также иронически отметил, что за последние два года ему не поступало предложений о съемках, в конце концов, не так уж часто 88-летние персонажи появляются на экране.

Таким образом, мы вряд ли снова услышим замечательную байку о том, с каким жутким акцентом Кейн говорил в начале своей карьеры, как он приспособился к сценической речи, все же отстояв за собой право сохранить естественную манеру речи и сломать классовые барьеры.

Между тем агенты актера впоследствии не смогли подтвердить наличие окончательного решения, сообщает портал The Wrap.

За свою актерскую карьеру Кейн сыграл более чем в ста картинах, среди которых "Бэтмен", "Интерстеллар", "Престиж" "Дюнкерк", "Иллюзия обмана", "Элфи", "Довод" и другие.