Новости

Умерла актриса из "Черной пантеры" Дороти Стил 10:56
Появился трейлер российского сериала "Струны" 15.10.2021
Стало известно, сколько Netflix потратил на сериал "Игра в кальмара" 15.10.2021
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз 15.10.2021
Вышел трейлер седьмого сезона "Сватов" 15.10.2021

Актер Майкл Кейн уходит из кино в возрасте 88 лет

Новости
    16.10.2021, 10:35
Текст:   Юлия Авакова

Прославленный британец Морис Джозеф Майклуайт, ставший известным в кинематографе как Майкл Кейн, сообщил в одной из радиопередач BBC о том, что уходит из кино. Таким образом, последней картиной с его участием стал "Бестселлер" (Best Sellars), который добрался до проката лишь в августе-сентябре 2021 года из-за пандемии.

Фото: kinopoisk.ru
Робин Уильямс хотел сыграть Ремуса Люпина в "Гарри Поттере"

Среди причин, побудивших Кейна принять окончательное решение, актер выделил несколько: пандемия и, как следствие, невозможность полноценно работать в течение последних двух лет, ограничение мобильности вследствие проблем с позвоночником, а также новое увлечение - написание книг.

Кейна воодушевил успех двух публикаций, и теперь он без обиняков говорит о писательстве как об основном виде своей деятельности. Помимо прочего, творческий график писателя гораздо более щадящий, чем у актера - не нужно вставать в полседьмого и отправляться на съемки, писать можно вообще не вставая с постели.

Он также иронически отметил, что за последние два года ему не поступало предложений о съемках, в конце концов, не так уж часто 88-летние персонажи появляются на экране.

Таким образом, мы вряд ли снова услышим замечательную байку о том, с каким жутким акцентом Кейн говорил в начале своей карьеры, как он приспособился к сценической речи, все же отстояв за собой право сохранить естественную манеру речи и сломать классовые барьеры.

Между тем агенты актера впоследствии не смогли подтвердить наличие окончательного решения, сообщает портал The Wrap.

За свою актерскую карьеру Кейн сыграл более чем в ста картинах, среди которых "Бэтмен", "Интерстеллар", "Престиж" "Дюнкерк", "Иллюзия обмана", "Элфи", "Довод" и другие.

Новости

Видео: "Игра в кальмара" с персонажами из "Истории игрушек" 15.10.2021
В Северной Корее раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара" 15.10.2021
Вышел русский трейлер сериала "Сексуальная жизнь студенток" 15.10.2021
Дэвид Теннант о "Докторе Кто": Никогда не говори никогда 15.10.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер семейного фильма "Большой красный пес Клиффорд" 15.10.2021
Новый клип Адель собрал свыше 16 млн просмотров за 9 часов 15.10.2021
Вышел тизер шестого сезона "Чужестранки" 15.10.2021
⧣ светская хроника
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Семейки Аддамс" и "Сонной лощины" Кристина Риччи вышла замуж 11.10.2021
Видео, фото: Дэниел Крэйг получил именную звезду на "Аллее славы" 07.10.2021
Эндрю Ллойд Уэббер купил собаку из-за провала киномюзикла "Кошки" 07.10.2021
⧣ Майкл Кейн
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер комедии с Обри Плазой "Бестселлер" 17.08.2021
Кинематографисты поддержали Джонни Деппа после выигранного им суда 10.08.2021
Вышел русский трейлер "Аферы Оливера Твиста" с Линой Хиди 09.01.2021