Опубликованы новые кадры фильма "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом

Свежий взгляд на Нео и Морфеуса представлен на новых кадрах картины "Матрица: Воскрешение", которые опубликованы Entertainment Weekly.

Изданию также удалось расспросить актера Яхью Абдула-Матина II о том, почему он играет наставника Избранного вместо Лоуренса Фишборна.

Ответить на это артист не смог, сославшись на соглашение о неразглашении, отметив лишь, что относится к наследию Фишборна с глубочайшим уважением.

"Я играю персонажа, который определенно знает историю Матрицы и историю Морфеуса", - заключил Абдул-Матин II.

Кроме того, на представленных изображениях показана актриса Джессика Хенвик ("Игра престолов", "Железный кулак") - новичок франшизы, она исполнит роль персонажа по имени Багз.

Премьера четвертой "Матрицы" назначена на 15 декабря.