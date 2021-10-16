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Опубликованы новые кадры фильма "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом

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    16.10.2021, 12:35
Текст:   Богдан Бобров

Свежий взгляд на Нео и Морфеуса представлен на новых кадрах картины "Матрица: Воскрешение", которые опубликованы Entertainment Weekly.

Изданию также удалось расспросить актера Яхью Абдула-Матина II о том, почему он играет наставника Избранного вместо Лоуренса Фишборна.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Ответить на это артист не смог, сославшись на соглашение о неразглашении, отметив лишь, что относится к наследию Фишборна с глубочайшим уважением.

"Я играю персонажа, который определенно знает историю Матрицы и историю Морфеуса", - заключил Абдул-Матин II.

Кроме того, на представленных изображениях показана актриса Джессика Хенвик ("Игра престолов", "Железный кулак") - новичок франшизы, она исполнит роль персонажа по имени Багз.

Премьера четвертой "Матрицы" назначена на 15 декабря.

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