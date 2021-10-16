Появился трейлер боевика "Один выстрел" о защите террориста

В Сети опубликован англоязычный трейлер боевика о защите террориста "Один выстрел" (One shot). Мировая премьера запланирована на 5 ноября.

Мы видим, как отряд военных прибывает на засекреченную базу ЦРУ. Группа получает задание - отконвоировать заключенного, подозреваемого в связях с террористами. На базу нападают, герои вынуждены держать оборону. Конечно, сразу находятся те, кто предлагает отдать заключенного, они вступают в споры с теми, кто решает выполнить задание любой ценой. Кроме того, сам заключенный начинает утверждать, что он вовсе не террорист.

Режиссер и сценарист - Джеймс Нанн, в ролях Скотт Эдкинс ("Ип Ман 4", "Неоспоримый" 2 и 3 части, "Ультиматум Борна"), Эшли Грин ("Мэн Американ", "Клуб "CBGB", "Хотел бы я быть здесь"), Райан Филлипп ("Бойся своих желаний", "Возврат", "Жестокие игры").