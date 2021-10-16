Полиция в Екатеринбурге задержала причастных к сбыту суррогатного алкоголя

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили о задержании оперативниками двоих подозреваемых в изготовлении и сбыте алкогольного суррогата. Это местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

Напомним, 15 октября в 21:05 по местному времени в дежурную часть ГУ МВД России по Свердловской области из медучреждения поступило сообщение о том, что в крови нескольких скоропостижно скончавшихся период с 4 по 11 октября граждан обнаружен метанол.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать употребление суррогатного алкоголя.

Сотрудники УЭБиПК областного полицейского главка и оперативники УМВД России по Екатеринбургу установили подозреваемых. Сейчас полицейские проверяют возможные места производства и сбыта контрафактной спиртосодержащей жидкости. Выясняется круг связей подозреваемых, и то, как долго они занимались незаконным бизнесом, выясняется точное число пострадавших.