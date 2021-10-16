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16.10.2021 19:54
Рубрика: Общество

У монумента Советскому солдату прошел концерт-митинг "Я убит подо Ржевом"

Текст: Владимир Емельяненко
Концерт-митинг к 80-летию Ржевской битвы прошел у мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Мемориал является филиалом Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Концерт-митинг "Я убит подо Ржевом" посвящен памяти советских солдат - защитников и освободителей города, павших в Ржевской битве. Об этом сообщает официальный сайт правительства Тверской области.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Перед зрителями выступили юные артисты Большого детского хора имени В. С. Попова, музыкальных школ Ржева и Вязьмы. В их исполнении прозвучали песни о Великой Отечественной войне. Накануне в память о погибших во время оккупации жителях Ржева жители города высадили рябиновую аллею. Филиал Музея Победы в Хорошево подготовил цикл уроков для школьников "Ржев в пламени войны", которые прошли накануне концерта. На концерт-митинг приехали много зрителей из Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

"Мы никогда не забудем подвиг огромной духовной силы, совершенный на ржевской земле воинами Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мемориал Советскому солдату является символом народной памяти о защитниках Родины", - цитируют главу Тверской области Игоря Руденю авторы сообщения регионального правительства.

Документ напоминает, что память о красноармейцах увековечена в Ржевском мемориале Советскому солдату неподалеку от деревни Хорошево подо Ржевом. Он открыт 30 июня 2021 года президентом России Владимиром Путиным. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". В октябре 2021 года авиакомпания "Россия" присвоила воздушному судну SuperJet 100 имя "Ржев" - в честь города воинской славы в Тверской области.

Справка "РГ"

Немецко-фашистские войска захватили Ржев 14 октября 1941 года. Оккупация продолжалась 17 месяцев. Город и прилегающие территории были освобождены 3 марта 1943 года. До Великой Отечественной войны население Ржева составляло 56 тысяч человек. В день освобождения в городе и окрестностях осталось около 400 жителей, город был полностью разрушен. В боях подо Ржевом советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие потери с учетом раненых составили более 1,1 миллиона человек.

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