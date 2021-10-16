В Москве арестован гражданин Израиля по делу о мошенничестве

Гражданин Израиля Реваз Шмерц арестован в Москве, ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, показания на Шмерца дал покончивший собой в ГСУ ГУ МВД по Москве также обвиняемый в мошенничестве Валерий Кулиш.

Известно, что в Тверском суде столицы 18 октября будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста Шмерцу на один месяц, то есть до 19 ноября. Разумеется, защита будет просить суд поместить задержанного под домашний арест.