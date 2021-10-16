В Москве отреставрировали вывеску, которой скоро исполнится 100 лет

Трудкоммуна "Вспомнить все" занимается поиском и восстановлением старинных московских вывесок и мозаик. В субботу она завершила очередной проект.

Старинную вывеску отреставрировали. Теперь от нее оттолкнуться при оформлении фасада. Фото: Артем Локалов

Волонтеры завершили реставрацию замечательного панно Московского керамико-плиточного завода в Холодильном переулке возле метро "Тульская".

Оно было расчищено от белой краски, после чего реставраторы укрепили все трещины, вычистили копоть на плитке, докомпоновали сколы на эмали и тонировали места, где краска сбилась или стерлась.

- Ни одной плитки заменять на новую не пришлось - это большая удача и просто топовый уровень советского качества керамического декора, - рассказала корреспонденту "Родины" Наталья Тарнавская, руководитель команды "Вспомнить все".

На реставрационные работы им удалось собрать 550 тысяч рублей. Это обычный механизм работы трудкоммуны "Вспомнить все", благодаря которой в столице выявлены и спасены от исчезноаения многие вывески. "Булочная" на Покровке, "Аптека" на Малой Бронной, артель "Хлебопек" на Пречистенке и многие другие.

Московский керамико-плиточный завод Наталья называет одной из главных арт-лабораторий СССР. Именно здесь родилось керамическое оформление роскошного московского метро: и лаконичная плитка первой, Сокольнической, линии, и шикарное оформление станций конца 1930-х - середины 1940-х.

Вывеска, которую в 1990-х закрасили масляной краской, дошла до нас такой, какой ее придумал Алексей Филиппов - выдающийся керамист, который не боялся внедрять в строгий советский стиль старинные русские орнаменты, шрифты и вообще технологии.

Соседние здания - до революции это была текстильная мануфактура Рябовых - несколько лет назад превратились в низкоэтажные симпатичные офисы, студии и кафе с любовно сохраненными историческими деталями. После обнаружения плиточного панно собственник помогал волонтерам с установкой лесов и даже решил изменить реставрационный проект фасада - нужно подобрать новые цвета.

Михаил Балко из архитектурного бюро, которое занимается проектом, рассказал, что на территоии бывшей Рябовской мануфактцры появится музей, где будут представлены находки, сделанные во время реставрации. А это фрагменты плитки, кирпичи с клеймами, старинные склянки из химической лаборатории завода.