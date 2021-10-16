Космонавт рассказал о турах в космос, проекте "Вызов" и "Кресле Кука"

Корреспондент "РГ" встретилась с космонавтом, Героем России, петербуржцем Андреем Борисенко. И расспросила его о космическом туризме и о подготовке к такому необычному путешествию.

Андрей Иванович, вы шли к полету в космос 24 года, если считать от окончания вуза. А теперь на орбиту с миссией отправили специалистов киноиндустрии и достаточно быстро. Как вы относитесь к проекту "Вызов"?

Андрей Борисенко: Космический туризм, полеты неспециалистов с теми или иными заданиями - дело полезное и нужное. Это тенденция, которая появилась в нашей жизни и будет продолжаться дальше.

Ее нельзя, да и не нужно останавливать. Это правильно: разные люди должны летать в космос и видеть нашу планету своими глазами. Все служит популяризации космической отрасли. Такой полет освещается в СМИ в тысячу раз больше, чем полет настоящих космонавтов.

Сообщали, что подготовка неспециалистов заняла до четырех месяцев. Такого срока хватает?

Андрей Борисенко: Да. Только это подготовка не профессиональных космонавтов, а участников полета. Здесь упрощенные задачи.

Человек должен научиться обслуживать себя сам на орбите. Есть, пить, спать, выходить на связь. Обычные бытовые вещи. И - понимать, как правильно себя вести в нештатной ситуации (а главное правило: не мешать основному экипажу).

Космические туристы смогут выходить в открытый космос?

Андрей Борисенко: Мне сложно представить обстоятельства, по которым участника полета готовили бы к внекорабельной деятельности. Это из области фантастики.

Да, американский турист Чарльз Симони два раза летал, покупая "билет в космос", и выражал желание лететь третий, включающий работу в открытом космосе. Но ведь не полетел.

А что сложнее - подготовка к полету или сам полет?

Андрей Борисенко: Космическим туристом не был, не могут сказать. А у космонавтов есть шутка: "Корабль на Байконуре, на старте. Мы, космонавты: "Ну, наконец-то отдохнем". И это с долей правды.

Вся подготовка построена таким образом, что занимает гораздо больше физических, эмоциональных сил, чем сам полет. Потому что направлена на то, чтобы ты смог выполнить программу полета при любых нештатных ситуациях. Как говорил Суворов, "трудно в учении, легко в бою".

Людям, не имеющим отношения к подготовке к полету, кажется, что самое сложное "медицинское испытание" - центрифуга. Нет. "Кресло Кука"! По крайней мере для меня. Это кресло для проверки и тренировки вестибулярного аппарата. Тебя начинают вращать с частотой один оборот в секунду, и ты еще должен голову наклонять влево-вправо, вверх-вниз. И так 10 минут. Мы обозначали это кресло выражением: "Метнуть харчи по кругу". Киногруппа тоже познакомилась с "Креслом Кука".

В космосе очень опасно? Оболочка МКС измеряется миллиметрами…

Андрей Борисенко: На разных модулях она разной толщины, максимальная, кажется, четыре миллиметра. И что? Она имеет все прочностные характеристики.

И эта, по земным меркам, крошечная толщина на психику не давит. Вон американцы вообще надувной модуль испытывали (и я в него с ними заходил, параметры мы с ними замеряли). Вообще надувные модули - будущее космонавтики, поскольку позволяют быстрее и проще формировать станции во Вселенной.

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