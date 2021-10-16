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16.10.2021 16:36
Рубрика: Происшествия

В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Сегодня, 16 октября в Ленинградской области высокоскоростной поезд сбил коляску с девочкой 2020 года рождения. Ребенок погиб. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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Трагедия произошла в 11.04 в районе железнодорожной станции Поповка. 27-летняя женщина с детской коляской переходила пути, не обратив внимание на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, по данным СК, в это время она слушала музыку через наушники и не услышала приближающегося поезда.

Состав задел коляску, находившаяся в ней малышка получила серьезные травмы. Врачи не смогли спасти девочку, вскоре она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия работают криминалисты и следователи, ведется опрос свидетелей, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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