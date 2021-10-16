Курганский экс-замгубернатора назвал уголовное дело против себя заказным

В Курганском городском суде состоялись прения по громкому уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновник: первого заместителя губернатора - директора департамента АПК Сергея Пугина, главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя, руководителя управления ЖКХ, энергетики и строительства Вячеслава Рознина. Подсудимые выступили с последним словом.

Напомним, их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а Сергея Пугина вдобавок еще в получении взяток. Обвинение считает, что по вине фигурантов была сорвана госпрограмма по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево и строительству водопровода в селе Верхозино Шадринского района. Объекты должны были сдать в декабре 2018 года, но они до сих пор не введены в эксплуатацию. При этом акты выполненных работ подписаны, деньги подрядчику полностью перечислены. По оценке экспертов, объем оплаченных, но не сделанных работ составляет почти 27 миллионов рублей. На эту сумму нанесен ущерб муниципалитету. Гособвинитель свою позицию изложил в прениях 30 сентября. А 14 октября в суде выступили адвокаты и их подзащитные. Судебное заседание началось в половине первого дня и продлилось до десяти часов вечера.

Вячеслав Рознин свою вину признал полностью, раскаялся и попросил у жителей Курганской области прощения за свои незаконные действия. Районное управление ЖКХ являлось заказчиком строительства, оно заключило муниципальный контракт с предприятием "Мультипласт". По словам Рознина, подписывая акты невыполненных работ, он доверился подрядчику, а также заверениям главы района и замгубернатора, что все объекты будут сданы в срок. Бывший чиновник просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Напомним, гособвинение просило для Рознина 3 года колонии общего режима.

Бывшего главу Шадринского района Владимира Осокина защищали три адвоката. Все обвинения в адрес своего подзащитного они считают несостоятельными, а некоторые версии следствия, поддержанные обвинением, назвали нелепыми. Например, утверждается, что якобы Осокин и два других фигуранта договаривались о фиктивном освоении средств. Сам факт предварительного сговора, по их мнению, не доказан. Каждый делал на своем месте свою работу, а все вместе добивались выполнения поставленной задачи - завершения строительства и введения в строй социальных объектов. Называть это сговором - абсурд, по их мнению.

Осокину и другим фигурантам инкриминируется, что по их вине люди сидят без качественной воды, а дети не имеют нормального детсада. Адвокаты привели показания допрошенных в суде глав сельских поселений, что водопровод в Верхозино работает, вода подается по новым сетям, сейчас монтируются фильтры очистки. Новое здание в селе Мальцево тоже функционирует, очередей в садик нет. Из-за того, что объекты в населенных пунктах официально не введены, подчеркивает защита, никто не пострадал, в чем их обвиняют, и никаких тяжких последствий ни для кого не наступило. Во всяком случае, жалоб от жителей не было.

В том, что объекты не были сданы в срок, по мнению защиты, виноват подрядчик. Он повел себя недобросовестно и подвел всех. Деньги, которые ему были перечислены на строительство объектов, он пустил на погашение задолженности перед коммерческим банком, который подал в арбитражный суд иск о признании предприятия банкротом. Кроме того, руководителю "Мультипласта" МихаилуТретьякову предъявлено обвинение в мошенничество. Уголовное дело в отношении него, сообщили адвокаты, находится на рассмотрении Шадринского районного суда.

Владимир Осокин в своем последнем слове заявил, что попал в его ловушку.

- Корю себя в том, что, имея огромный опыт руководителя, не распознал обмана Третьякова и поверил его заверениям, - признался экс-глава. - Введенный им в заблуждение, пошел на авансирование работ, хотя не понимал, что это даже нарушение, а не то, что преступление. Я и подумать не мог, что объекты не будут достроены тем более, что их уже столько построено за эти годы.

Между тем согласия авансирования под обещания подрядчика выполнить работы, считают адвокаты, имеет элементы нарушения финансовой дисциплины, а не уголовного законодательства. Напомним, гособвинение запросила для Владимира Осокина 4 года колонии общего режима.

Выступления двух защитников Сергея Пугина длились около пяти часов. Как заявил один из адвокатов, речь идет о судьбе человека, для которого прокурор потребовал 10 лет тюрьмы, поэтому они детально и скрупулезно проанализировали каждую строчку обвинительного заключения в адрес своего подзащитного. В результате пришли к выводу, что обвинения построены на предположениях, противоречиях, субъективных оценках, вина экс-замгубернатора в суде не доказана.

Сергей Пугин тоже основательно подготовился к своей защите. В своей полуторачасовой речи он назвал свое уголовное дело сфабрикованным, заказным, местью, сведением личных счетов, а расследование - предвзятым, односторонним и необъективным.

- По воле всем известного заказчика моего уголовного дела орган предварительного следствия с одобрения прокурора собирал и оценивал доказательства исключительно с обвинительным уклоном. Моя невиновность даже не рассматривалась, - заявил он.

Правда, имя заказчика в суде не прозвучало.

Пугину вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По его мнению, злоупотребить можно только теми полномочиями, которыми человек наделен. А он полномочиями, которые ему приписало обвинение, не обладал. Так, полномочия по реализации программы устойчивого развития сельских территорий строго разграничены. Например, в функции департамента АПК входило обеспечить условия для выполнения мероприятий программы в сельских муниципальных образованиях, в том числе, довести до муниципалитета федеральные субсидии в полном объеме, что и было сделано. А вот стороной муниципальных контрактов департамент не являлся, и давать указания или давить на кого-то не мог. Обвинение в сговоре, считает он, надуманы. Что касается взяток, то здесь обвинения построены на показаниях одного человека, который даже не мог точно сказать, когда, где, при каких обстоятельства и за что он давал взятки.

- Меня сделали виновным еще до суда и без суда, хотя событий, которые описаны в обвинительном заключении, никогда не происходило, - сказал Сергей Пугин в завершении своего выступления. - 18 месяцев держат в СИЗО, как особо опасного преступника, а настоящий преступник спокойно ходит на свободе.

Каждый из подсудимых надеется, что суд объективно разберется в обстоятельствах дела и вынесет справедливый приговор. Оглашение приговора начнется 8 ноября и будет идти два дня.