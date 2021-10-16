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Умер актер из "Будулая" Борис Ташкентский

Новости
    16.10.2021, 11:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

15 октября в Москве на 85-м году жизни скончался советский, российский актер театра и кино, режиссер и педагог Борис Рошелевич Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский. Некролог народного артиста РФ размещен на сайте театра "Ромэн", в котором Ташкентский работал.

"С глубоким прискорбием извещаем, что ушел из жизни Борис Ташкентский. Борис Рошельевич был педагогом для многих артистов. Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру. Светлая память", - говорится в нем.

Борис Рошельевич родился 2 января 1937 года в Ташкенте. Его родители были известными артистами - работали в Государственном академическом театре оперы и балета имени Навои. Отец - певец Рошель Мордухаев, мать - балерина Сара Мушеева. В школьные годы занимался в драмкружке, затем - в театральной студии при Дворце пионеров. Учился в Ташкентском театральном институте. В 1960-м по совету друга с режиссерского факультета решил поехать в Москву - в "Ромэн", со временем став одним из ведущих артистов театра. Работая в театре, в 1962 году Ташкентский закончил Щепкинское училище.

На экранах - с середины 60-х: "Трефовый король", "Фрасуаза", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо", "Чардаш Монти", "Живодёр", "Будулай, которого не ждут", "Черный жемчуг", другие.

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