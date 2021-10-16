Вышел первый тизер фильма "Флэш". В нем показали Бэтмена

Эзра Миллер на онлайн-выставке DC FanDome представил первый тизер фильма "Флэш".

Ролик сложно назвать информативным - исполнитель титульной роли объяснил это тем, что работа над проектом ведется до сих пор, поэтому отснятого материала не хватило для полноценного трейлера.

На видео промелькнул Бэтмен, продемонстрирован новый костюм спидстера, а также подтвердлось, что он может путешествовать во времени и есть другие его версии. Под конец тизера Барри Аллен снимает чехол с предмета, который очень напоминает бэтмобиль, на котором ездил Темный Рыцарь версии Майкла Китона.

Премьера "Флэша" в кинотеатрах назначена на ноябрь 2022 года.