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Вышел первый тизер фильма "Флэш". В нем показали Бэтмена

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    16.10.2021, 21:52
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers

Эзра Миллер на онлайн-выставке DC FanDome представил первый тизер фильма "Флэш".

Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышел первый тизер сериала "Миротворец" с Джоном Синой

Ролик сложно назвать информативным - исполнитель титульной роли объяснил это тем, что работа над проектом ведется до сих пор, поэтому отснятого материала не хватило для полноценного трейлера.

На видео промелькнул Бэтмен, продемонстрирован новый костюм спидстера, а также подтвердлось, что он может путешествовать во времени и есть другие его версии. Под конец тизера Барри Аллен снимает чехол с предмета, который очень напоминает бэтмобиль, на котором ездил Темный Рыцарь версии Майкла Китона.

Премьера "Флэша" в кинотеатрах назначена на ноябрь 2022 года.

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