Вышел русский трейлер "Внебрачных связей" с Леа Сейду

На YouTube-аккаунте ChannelParadiseGroup представлен локализованный трейлер французской мелодрамы "Внебрачные связи" (Tromperie).

По сюжету ленты известный американский писатель Филип (Дени Подалидес, "Он и Она", "Шоколад") живет с женой в Лондоне, при этом к нему регулярно приходит любовница (Леа Сейду, "Не время умирать").

"Они занимаются сексом, ссорятся, мирятся и говорят часами - о женщинах, антисемитизме, литературе и о том, чтобы оставаться верными себе", - уведомил синопсис.

Фильм был участником официальной программы Каннского МКФ этого года.

В основе сценария - роман Филипа Рота ("Запятнанная репутация", "Американская пастораль"). Автор адаптации - восьмикратный номинант Каннского фестиваля Арно Деплешен ("Призраки Исмаэля").

В кино - с 7 января.