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Вышел русский трейлер "Внебрачных связей" с Леа Сейду

Новости
    16.10.2021, 13:24
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ ChannelParadiseGroup Фото: youtube.com/ ChannelParadiseGroup
Фото: youtube.com/ ChannelParadiseGroup

На YouTube-аккаунте ChannelParadiseGroup представлен локализованный трейлер французской мелодрамы "Внебрачные связи" (Tromperie).

Фото: youtube.com/ Searchlight Pictures Russia
Появился русский трейлер "Оленьих рогов" Гильермо дель Торо

По сюжету ленты известный американский писатель Филип (Дени Подалидес, "Он и Она", "Шоколад") живет с женой в Лондоне, при этом к нему регулярно приходит любовница (Леа Сейду, "Не время умирать").

"Они занимаются сексом, ссорятся, мирятся и говорят часами - о женщинах, антисемитизме, литературе и о том, чтобы оставаться верными себе", - уведомил синопсис.

Фильм был участником официальной программы Каннского МКФ этого года.

В основе сценария - роман Филипа Рота ("Запятнанная репутация", "Американская пастораль"). Автор адаптации - восьмикратный номинант Каннского фестиваля Арно Деплешен ("Призраки Исмаэля").

В кино - с 7 января.

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