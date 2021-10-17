Глава СК Бастрыкин вручил медали актерам из "Улиц разбитых фонарей"

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин вручил медали актерам Александру Половцеву и Анастасии Мельниковой за созданный на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска. Речь идет о сериале "Улицы разбитых фонарей".

Актеры стали почетными гостями на встрече, организованной СК по случаю Дня работников уголовного розыска. В начале торжественного мероприятия, Бастрыкин поздравил собравшихся с праздником и отметил важнейшую роль уголовного розыска в борьбе с преступностью. "Это люди, которые обеспечивают спокойствие и безопасность граждан. Высококлассные профессионалы", - подчеркнул главный следователь страны. Он наградил приглашенных ветеранов медалью "10 лет Следственному комитету Российской Федерации".

"Также указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты", - подчеркивается в сообщении, размещенном на официальном сайте СК РФ.