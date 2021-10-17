Главные ошибки россиян при вложении своих сбережений

Россияне из-за жажды быстрого обогащения до сих пор попадают в пирамиды, поддаются на мошеннические схемы и так далее.

О главных ошибках при вложении своих сбережений "Российской газете" рассказал руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян:

- Если у вас есть накопления запомните, что без риска вы не сможете их быстро приумножить, поэтому если вам предлагают за несколько месяцев заработать баснословные проценты, то, скорее всего - это ложь.

Человеку с низкой финансовой грамотностью я бы рекомендовал остановиться на банковских депозитах - это простой и понятный инструмент с гарантированной доходностью, который не требует от пользователя совершенно никаких действий.

Да, прибыли, скорее всего, на депозите вы не получите, потому что проценты, как правило, едва нивелируют инфляцию, но зато вы точно не потеряете деньги.

Для тех, кто готов выйти за рамки депозитов и ему позволяют это сделать знания, существует множество вариантов: инвестирование в фондовый рынок, ПИФЫ, валюта, недвижимость, инвестирование в стартапы и инновационные проекты, драгоценные металлы, криптовалюты и так далее. Среди этих вариантов есть менее и более надежные.

К ненадежным я бы причислил криптовалюты. Это активы, рост или падение которых практически невозможно предугадать, ориентируясь на классические знания. В любой момент криптовалюта может обесцениться или вырасти до рекордных значений. К тому же, криптовалют существует огромное множество, что может окончательно запутать инвестора.

Одним из самых надежных инструментов является недвижимость. Но из-за того, что там слишком высокий порог входа, для многих такой вид инвестирования недоступен.

Но как бы там ни было, существуют основные ошибки, которые могут привести к потере денег.

Во-первых, отсутствие подушки безопасности. Как правило, инвестирование дает хороший результат на длинных дистанциях. Например, для валюты и фондового рынка это 3-5 лет. Если у вас нет сбережений в ситуации, когда вам срочно понадобятся деньги, придется либо брать кредит, либо "вытаскивать" свои из инвестиций, а это не всегда может быть выгодно.

Например, вспомним весну 2020 года, когда глобально просели все активы, а люди начали терять работу. Те, у кого на брокерских счетах еще вчера было, допустим, 500 тысяч рублей, за день могли потерять половину портфеля. Многим в такой ситуации приходилось забирать деньги на невыгодных условиях с потерями. Но с подушкой безопасности их не пришлось бы трогать, а трудные времена можно было просто переждать.

Инвестировать можно только "лишние" деньги, те, о которых вы можете легко забыть, и они не понадобятся вам в ближайшие годы.

Во-вторых, инвестирование на кредитные средства. Основной риск здесь заключается в том, что при инвестировании можно как заработать, так и потерять. А если потерять еще и заемные средства - долг увеличится.

В-третьих, вкладывать в неизвестные проекты. Безусловно существуют проекты или компании, которые имеют большой потенциал и могут принести огромную прибыль тем, кто вложится в них на старте. Но, к сожалению, таких единицы.

Большая часть неизвестных бизнесов прогорает так и не став успешной. То же касается инвестирования на фондовом рынке. Начинающим лучше не пытаться вкладывать в малоизвестные бумаги. Для инвестиций надо выбирать так называемы "голубые фишки". Также внимание стоит обратить на облигации.

В-четвертых, использовать "кредитное плечо". Так называется своего рода кредит. Который вы можете взять у брокера для того, чтобы преумножить заработок.

Плечо может увеличивать ваш капитал даже в сотни раз. Например, у вас есть 1000 рублей, можно взять кредитное плечо и увеличить свои вложения в 100 раз и у вас будет уже не 1000 рублей, а 100 000 рублей.

Согласитесь - это совершенно другие деньги. На них можно купить совершенно другие бумаги. Но вот если что-то пойдет не так, то и ваши убытки увеличатся в сто раз. Допустим, вместо потери в 500 рублей, вы должны будете вернуть брокеру еще около 50 тысяч рублей.

В-пятых, вкладывать деньги на очень короткий срок - до полугода. Как правило, инвестиции работают в долгосрочной перспективе. В короткие сроки обычно совершаются спекуляции: быстро вложить - быстро забрать - с целью заработать сразу и много.

Но спекулятивные инвестиции - это удел профессионалов, которые тоже очень часто теряют. Обычному человеку лучше обходить их стороной или быть готовым к большим потерям.

В-шестых, доверие бесчисленным интернет-каналам с аналитикой. С тех пор как инвестирование стало популярно у населения, появилось огромное количество различных ресурсов, которые предлагают обучение, помощь, инсайдерскую информацию, торговые стратегии и так далее.

Большинство из них - это просто ресурсы, созданные для того, чтобы заработать на пользователях, а не для того, чтобы вы заработали деньги.

Лучшая стратегия - это та, которую вы сможете построить самостоятельно методом проб и ошибок. Лучше вас никто не сможет распорядиться вашими деньгами, поэтому если вы задумываетесь о том, чтобы вложить куда-то свои средства, сначала досконально изучите информацию и попробуйте на небольших суммах.

Я бы не стал слепо доверять тем, кто обещает научить вас зарабатывать, да еще и за деньги.