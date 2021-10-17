Китайский гиперзвуковой блок облетел планету

Появились подробности испытаний Китаем гиперзвукового глайдера - боевого планирующего блока для баллистических ракет. Перед тем, как поразить цель, аппарат облетел планету, что стало весьма неприятным сюрпризом для военных США.

По данным Financial Times, глайдер с ядерным двигателем был запущен ракетой Long March 2C в августе. К такому выводу издание пришло, проанализировав официальную статистику КНР по космическим программам. Китай умолчал о 77-м полете 2С, объявив о 76-м и 78-м. Последний был выполнен в конце августа.

Китайский боевой блок промахнулся по назначенной точке на пару десятков миль, но это не обнадеживает, учитывая другие возможности системы, пишет The Drive. Способность глайдера маневрировать на гиперзвуковой скорости и преодолевать значительные расстояния делает бесполезными не только существующие в США системы противоракетной обороны, но даже средства раннего предупреждения. Они рассчитаны на наблюдение за объектами, летающими по классическими баллистическим трассам с более-менее известными скоростями и траекториями.

Если интересующий объект движется в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и по непредсказуемой траектории - а китайский глайдер летел именно так, - то эффективность традиционных радаров СПРН и ПРО падает до ноля. Косвенным подтверждением этого случит тот факт, что дату запуска аппарата вычисляли по статистике Пекина. Способность боевого блока облететь вокруг Земли показывает, что он может атаковать с любой стороны, обходя системы ПРО.

- Китай добился огромных успехов - в том числе в сфере глобальных ударов из космоса, - констатировал министр ВВС США Френк Кендалл. Глава NORAD (система ПРО США) генерал Гленн Ванхерк добавил, что китайский глайдер "создаст значительные проблемы для нашей способности обеспечивать предупреждение об угрозе и оценку нападения". Проще говоря, даже если NORAD заметит боеголовку, то не сможет рассчитать ее траекторию и выдать данные для наведения противоракет.

Единственное, что может утешить американцев - Китаю понадобится доработка МБР для установки на них глайдеров. Long March 2C - космическая ракета-носитель. Но, учитывая темпы создания в КНР нового оружия, вряд ли это займет много времени.

Кстати, способностью летать "через оба полюса" обладает и российская МБР "Сармат". А оснащать ее планируется гиперзвуковым глайдером "Авангард".