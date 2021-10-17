Указ губернатора Орловской области от 15 октября 2021 года № 523 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Хромых обыграла чемпионку мира Щербакову на турнире в Будапеште 18:56
Госпитализированного ранее Билла Клинтона выписали из больницы 18:46
Скандинавам разрешили летать без масок 18:37
Швейцария готовит население и компании к энергетическому коллапсу 18:26
Президент "Урала" назвал беспределом судейство в игре с ЦСКА 18:18
СМИ: СММ ОБСЕ приостановила мониторинг в Донбассе 17:47
Американской журналистке указали на невнимательность при беседе с Путиным 17:43
Врачи предупредили о "суперпростуде", похожей на COVID-19 17:33
Синоптики предупредили москвичей о резком перепаде температур 17:04
В Новосибирске военнослужащий предотвратил вооруженное ограбление 16:52
В Польше произошло землетрясение магнитудой 4,6 16:44
Бывший врио министра спорта Пензенской области арестован на два месяца 16:38
Не менее трех человек погибли в результате крушения вертолета в ФРГ 16:17
Новак связал запуск "Северного потока-2" со стабилизацией рынка Европы 16:14
В Варшаве идет акция в поддержку мигрантов на польско-белорусской границе 16:12
Медики назвали четыре продукта для защиты от простуды 16:12
Опрос: Россияне чаще европейцев покупают лекарства онлайн 16:09
Минюст США подтвердил экстрадицию венесуэльского дипломата Сааба 15:50
Картины с обнаженными телами из музеев Вены можно увидеть в сети OnlyFans 15:48
Песков назвал пророческими заявления Путина 15:45
В Великобритании из-за энергокризиса останавливают поезда 15:28
Посол РФ в Лондоне сообщил о готовности запуска "Северного потока-2" 15:25
Названы города с самым значительным ростом цен на жилье 15:23
На учении "Защитники дружбы" военные РФ и Египта десантируют людей и технику 15:11
Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 октября 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 15 октября 2021 года № 523 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в подпункт "а" пункта 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце девятом слова "с участием не более 30 % зрителей от вместимости спортивного объекта" заменить словами "без участия зрителей";

2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"проведение культурных, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг с участием не более 50 % зрителей от вместимости объекта с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;".

2. Настоящий указ вступает в силу с 18 октября 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией