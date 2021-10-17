Указ губернатора Орловской области от 15 октября 2021 года № 523 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в подпункт "а" пункта 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце девятом слова "с участием не более 30 % зрителей от вместимости спортивного объекта" заменить словами "без участия зрителей";

2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"проведение культурных, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг с участием не более 50 % зрителей от вместимости объекта с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;".

2. Настоящий указ вступает в силу с 18 октября 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







