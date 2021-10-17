Наталья Сергунина: О развитии в Москве детских школ искусств по программе "Искусство - детям"

Новости

В МОК выразили озабоченность планами чаще проводить ЧМ по футболу 09:48
Пушков высмеял угрозы Украины "задавить" Россию по инциденту в Черном море 09:21
Штрафы за сорняки на даче могут достигать 20 тысяч рублей 09:15
В ПФР разъяснили, когда пенсионеры имеют право на доплату за детей 08:43
Все по сценарию: "киноэкипаж" с МКС приземлился в заданной точке 07:41
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" совершил посадку в Казахстане 07:35
Корабль "Союз МС-18" включил двигатели для схода с орбиты 06:58
Россияне впервые отмечают День отца 06:35
FT: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, "застав врасплох" США 05:58
Вильфанд рассказал о температурных аномалиях на севере Сибири 05:25
"Союз МС-18" с киноэкипажем на борту успешно отстыковался от МКС 04:15
Космонавт Самокутяев назвал факторы, осложняющие возвращение с орбиты 03:56
Вильфанд: После мокрого снега в Москве потеплеет до +15 градусов 03:25
Глава СК Бастрыкин вручил медали актерам из "Улиц разбитых фонарей" 02:55
Венесуэла обвинила США и Кабо-Верде в похищении дипломата 02:30
"Киноэкипаж" перешел с МКС в "Союз" для возвращения на Землю 01:56
Вильфанд предупредил о сильном снеге и ураганном ветре на востоке России 01:22
Гинцбург: Испытания назального спрея от COVID еще не начались 00:24
В Албании полиция допрашивает персонал гостиницы, где погибли туристы из РФ 16.10.2021
Яценюк оценил убытки Украины от закупки газа в 5 миллиардов долларов 16.10.2021
В России снизились цены на строительную древесину 16.10.2021
Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште 16.10.2021
У 1 153 военнослужащих в армии выявлен коронавирус 16.10.2021
После нападения в наркодиспансере Якутска скончался один человек 16.10.2021
Всероссийский педагогический диктант написали учителя из 40 регионов страны 16.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 09:27
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: О развитии в Москве детских школ искусств по программе "Искусство - детям"

Текст: Любовь Проценко

В столице действует одна из крупнейших систем дополнительного образования в мире. В нее входит 139 школ искусств, в которых занимаются около 100 тысяч детей. Ребята изучают музыку, хореографию, изобразительное и театральное искусство. Это стало возможным благодаря проекту поддержки творческого образования "Искусство - детям".

Фото: Палласовская детская школа искусств
Музыкальные школы получили новые инструменты и современное оборудование

"Самое популярное направление в городских школах искусств - музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. По программе поддержки детского творчества "Искусство - детям" ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса. Не менее важная задача - оснащение школ современным оборудованием и новыми музыкальными инструментами", - приводит слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной mos.ru.​

В школах искусств дети могут освоить игру на редких инструментах, например фагот или блокфлейту. В 28 из них можно научиться играть на органе, а еще в 16 есть клавесины.

Самым талантливым ученикам музыкальных школ столица оказывает дополнительную поддержку. К примеру, гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручают в 19 номинациях - от фортепиано и органа до вокала, фольклора, живописи, архитектуры и дизайна. В прошлом году обладатели грантов получили от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей - в коллективных. Это стимулирует: в 2020 году воспитанники столичных школ искусств одержали 5 267 побед в международных, всероссийских и городских конкурсах. В это число входит 848 наград первой степени и Гран-при.

Один из таких талантливых ребят Семен Саломатников, ученик детской музыкальной школы имени А.Б. Гольденвейзера. Он осваивает игру на трубе. Участие в конкурсе и выход в финал Семен считает серьезным этапом в своей музыкальной жизни и очень рад, что школа помогла ему осуществить эту мечту. "Принять участие в конкурсе было моей мечтой, педагоги и руководство школы меня в этом поддерживали и помогали, - рассказал он. - Мечта осуществилась благодаря тем знаниям, что я получил в школе. Там в нашем распоряжении всегда было множество музыкальных инструментов в отличном состоянии, мы могли репетировать одни и в составе ансамбля в любое время".

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу
Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки
FT: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, "застав врасплох" США
Россияне впервые отмечают День отца
Минеев победил Исмаилова в бое-реванше
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям