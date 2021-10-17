Наталья Сергунина: О развитии в Москве детских школ искусств по программе "Искусство - детям"

В столице действует одна из крупнейших систем дополнительного образования в мире. В нее входит 139 школ искусств, в которых занимаются около 100 тысяч детей. Ребята изучают музыку, хореографию, изобразительное и театральное искусство. Это стало возможным благодаря проекту поддержки творческого образования "Искусство - детям".

"Самое популярное направление в городских школах искусств - музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. По программе поддержки детского творчества "Искусство - детям" ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса. Не менее важная задача - оснащение школ современным оборудованием и новыми музыкальными инструментами", - приводит слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной mos.ru.​

В школах искусств дети могут освоить игру на редких инструментах, например фагот или блокфлейту. В 28 из них можно научиться играть на органе, а еще в 16 есть клавесины.

Самым талантливым ученикам музыкальных школ столица оказывает дополнительную поддержку. К примеру, гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручают в 19 номинациях - от фортепиано и органа до вокала, фольклора, живописи, архитектуры и дизайна. В прошлом году обладатели грантов получили от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей - в коллективных. Это стимулирует: в 2020 году воспитанники столичных школ искусств одержали 5 267 побед в международных, всероссийских и городских конкурсах. В это число входит 848 наград первой степени и Гран-при.

Один из таких талантливых ребят Семен Саломатников, ученик детской музыкальной школы имени А.Б. Гольденвейзера. Он осваивает игру на трубе. Участие в конкурсе и выход в финал Семен считает серьезным этапом в своей музыкальной жизни и очень рад, что школа помогла ему осуществить эту мечту. "Принять участие в конкурсе было моей мечтой, педагоги и руководство школы меня в этом поддерживали и помогали, - рассказал он. - Мечта осуществилась благодаря тем знаниям, что я получил в школе. Там в нашем распоряжении всегда было множество музыкальных инструментов в отличном состоянии, мы могли репетировать одни и в составе ансамбля в любое время".