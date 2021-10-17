Самолет с патриархом Кириллом не может приземлиться в Орле из-за тумана

Самолет с патриархом Московским и всея Руси Кириллом на борту не может сесть в Орле из-за тумана, рассказал митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) перед освящением орловской церкви Казанской иконы Божией Матери, в котором собирался принять участие Святейший.

"Погода препятствует приземлению его воздушного судна здесь, в Орле. Мы ожидаем его, чтобы закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию", - цитирует ТАСС митрополита.

По словам священнослужителя, верующие будут молиться за здоровье патриарха и успешное приземление.