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17.10.2021 17:04
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили москвичей о резком перепаде температур

Текст: Анастасия Селиванова

На предстоящей неделе в Москве ожидается "погодная лихорадка": жители столицы будут фиксировать перепады температур в диапазоне от заморозков до +14 градусов, и все это на фоне меняющегося атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: ТАСС
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"В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Так, в понедельник, 18 октября, в Москве днем будет +4…+9, в ночь на вторник -1…+4, а после полудня - не выше +1…+6, ожидается первый снег с дождем. В среду на дорогах появится первая гололедица, так как ночью ударят легкие морозы до 0…-5, а днем выглянет солнце и прогреет воздух до +5. Этот день станет самым холодным на неделе, предупредил Тишковец.

В четверг погода полностью изменится: теплый фронт пригонит грозовые тучи, мокрый снег и ветер до 12-17 метров в секунду. Температура поднимется до +7…+12 градусов, атмосферное давление рухнет с 752 мм рт. ст. до 736, что явно скажется на самочувствие метеозависимых людей.

В целом окончание недели тоже будет теплым: ночью ожидается +5…+10, ночами +9…+14, небольшие дожди. "Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье", - заключил синоптик.

Как писала ранее "РГ", температурные аномалии затронут и север Сибири, где в ближайшую неделю температура воздуха превысит норму на 10-12 градусов.

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