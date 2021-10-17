Синоптики предупредили москвичей о резком перепаде температур

На предстоящей неделе в Москве ожидается "погодная лихорадка": жители столицы будут фиксировать перепады температур в диапазоне от заморозков до +14 градусов, и все это на фоне меняющегося атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Так, в понедельник, 18 октября, в Москве днем будет +4…+9, в ночь на вторник -1…+4, а после полудня - не выше +1…+6, ожидается первый снег с дождем. В среду на дорогах появится первая гололедица, так как ночью ударят легкие морозы до 0…-5, а днем выглянет солнце и прогреет воздух до +5. Этот день станет самым холодным на неделе, предупредил Тишковец.

В четверг погода полностью изменится: теплый фронт пригонит грозовые тучи, мокрый снег и ветер до 12-17 метров в секунду. Температура поднимется до +7…+12 градусов, атмосферное давление рухнет с 752 мм рт. ст. до 736, что явно скажется на самочувствие метеозависимых людей.

В целом окончание недели тоже будет теплым: ночью ожидается +5…+10, ночами +9…+14, небольшие дожди. "Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье", - заключил синоптик.

Как писала ранее "РГ", температурные аномалии затронут и север Сибири, где в ближайшую неделю температура воздуха превысит норму на 10-12 градусов.