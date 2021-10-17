Видео: В орловском цирке медведь напал на дрессировщицу

В Орле во время представления в гастролирующем цирке-шапито медведь напал на ассистентку дрессировщика, повалив ее на арену. Женщину доставили в больницу.

Впрочем, серьезная помощь медиков ей не понадобилась - артистка отделалась несколькими царапинами. Медведь отстранен от выступлений.

- Хорошо, что второй мишка не подключился к выяснению отношений, - написал комментатор видео.

С женщиной все в порядке, по поводу инцидента проводится проверка, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах.