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17.10.2021 03:37
Рубрика: Происшествия

По факту убийства в якутском наркодиспансере возбудили уголовное дело

Текст: Инесса Доценко

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения.

После нападения в наркодиспансере Якутска скончался один человек

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ - убийство и частью 3 статьи 30 - пункт "а" часть 2 статья 105 УК РФ - покушение на убийство двух и более лиц", - сообщается на сайте республиканского управления СК.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежды Дворецкой, инцидент произошел вечером 16 октября.

- По данным следствия, в палате якутского наркологического диспансера мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения. В результате один из мужчин скончался, четверо доставлены в медицинское учреждение с травмами, им оказывается необходимая помощь, - рассказала она.

Ведется следствие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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