Экстренное предупреждение из-за возможных смерчей объявлено на Кубани

На Черноморском побережье Краснодарского края в ближайшие двое суток могут появиться смерчи. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона со ссылкой на Росгидромет.

- Опасность формирования смерчей над Черным морем прогнозируется утром, днем и до конца суток 18 октября, а также в течение суток 19 октября 2021 года на участке Магри-Веселое в Сочи, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Смерчи нередко выходят на сушу и тогда могут представлять серьезную опасность для человека. Спасатели рекомендуют в таких ситуациях немедленно укрыться в углублении: канаве, яме, овраге и так далее. На городских улицах стоит опасаться оторвавшихся проводов, а также избегать высоких и неустойчивых конструкций.