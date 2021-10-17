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17.10.2021,  
08:58
Текст:  Николай Грищенко

На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками

Призванные на полевые сборы солдаты и офицеры боевого армейского резерва страны освоили применение ракетно-пулеметных автомобильных тачанок - пикапов УАЗ -Патриот. Занятия по переподготовке проходили на девяти полигонах Южного военного округа.

Фото: Srđan Popović / wikimedia.org
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"Для проживания резервистов в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

С 22 сентября боевые навыки усовершенствовали около 20 тысяч человек. Они получили необходимую подготовку для охраны и обороны особо важных государственных и военных объектов.

В частности, резервистов БАРС обучили действовать на тачанках - внедорожниках УАЗ с ракетно-пулеметным вооружением. Данная техника поступила на вооружение в 2015 году.

Машины с колесной формулой 4x4 получили 2,7-литровый двигатель и имеют грузоподъемность до одной тонны. Автомобили оснащаются крупнокалиберным 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30-миллиметровым автоматическим гранатометом "Пламя" или ПТРК. В случае необходимости на них можно перевозить более тяжелое вооружение, в том числе 120-миллиметровый миномет и боеприпасы.

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