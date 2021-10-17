На Кубани грибник нашел немецкую мину

Сотрудники ОМОНа Росгвардии в Краснодарском крае уничтожили обнаруженную в лесу мину. Как сообщили в пресс-службе Войск национальной гвардии РФ по региону, снаряд времен Великой Отечественной войны немецкого производства нашел грибник в Туапсинском районе, недалеко от села Молдавановка.

- Прибывшие на место взрывотехники обследовали снаряд и установили, что это 81-мм немецкая минометная мина со следами сильной коррозии. С соблюдением мер безопасности сотрудники Росгвардии транспортировали боеприпас и уничтожили его, - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве также отметили, что грибник правильно сделал, сразу сообщив об опасной находке специалистам. Ни в коем случае нельзя трогать обнаруженные предметы, напоминающие боеприпасы - близко осматривать, поднимать и переносить. Снаряды могут сдетонировать от малейшего касания.