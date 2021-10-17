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17.10.2021 15:05
Рубрика: Общество

Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В воскресенье на 76-м году ушел из жизни экс-сенатор Геннадий Горбунов, представлявший в Совете Федерации Астраханскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Горбунов родился 1 января 1946 года в селе Рассвет Наримановского района Астраханской области. В 1980 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. В 1993-1994 годах был советником главы региональной администрации по экономическим вопросам. С 1994 года по 1999 год - руководил областной налоговой службой.

С июня 2000 по декабрь 2001 года занимал должность главы управления Министерства РФ по налогам и сборам по Москве. В 2001-2016 годах занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации ФС РФ.

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